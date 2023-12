Hannes Van der Bruggen steekt zijn ex-ploeg KV Kortrijk een hart onder de riem

Hannes Van der Bruggen diende met Cercle Brugge zijn ex-ploeg KV Kortrijk een nieuwe nederlaag toe. Al was het een meer dan verdiende overwinning voor de Vereniging.

Cercle Brugge scoorde net voor de rust tegen KV Kortrijk, net na de rust diende het de genadeslag toe met twee goals voor het uur. Voor Cercle Brugge een verdiende overwinning, dat erkende ook Hannes Van Der Bruggen.

"Het was een gecontroleerde overwinning van ons. We zijn rustig gebleven en verdienen deze drie punten", zei Van der Bruggen. Maar Cercle kon ook efficiënter geweest zijn en stuitte een paar keer op doelman Vandenberghe.

Maar Cercle Brugge deed wel een goede zaak met de 3-0 zege. "Voor ons was het dan weer een goede zaak in het klassement. Als we mee willen doen voor Play-off 1 zullen we wel nog beter moeten doen tegen de topploegen, maar we zijn bezig om die stap te zetten."

KV Kortrijk

Voor Van der Bruggen doet het pijn om te zien hoe KV Kortrijk er nu voorstaan. "Als ex-Kortrijkzaan is het alvast niet leuk om te zien waar ze nu staan. Op twee wedstrijden tegen ons na wens ik ze het beste toe. Ik hoop alvast dat ze het toch nog halen."