Opvallende afwezige bij wedstrijdselectie van Club Brugge: Hint op transfer?

Tajon Buchanan wordt al enkele weken gelinkt aan een transfer. Dit begint steeds meer realiteit te worden.

Buchanan kan voor de interesse genieten van Inter Milan. Zijn entourage zou al gesprekken hebben gevoerd met de Italianen, maar ook met ander Europese clubs, weet Het Laatste Nieuws.

Ronny Deila werd op zijn persconferentie nog achter de speler gevraagd. Hij bleef vaag, maar beseft dat hij er geen controle over heeft. "Ik weet niet wat er rond TJ gebeurt. Het ligt buiten mijn macht. Hij is nog steeds hier en dat is nu het belangrijkste. Hij is één van ons", vertelde de Club-coach volgens HLN.

Maar nu lijkt hij een transfer er echt wel aan te komen. Na onderling overleg met de club zit Buchanan zelfs niet meer in de selectie voor de wedstrijd tegen RWDM van vrijdagavond. Tegen KAA Gent bleef hij afgelopen weekend ook al op de bank zitten.