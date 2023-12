Stadiondossier Antwerp zit muurvast, herinner u deze uitspraken van Mintjens

Antwerp zit al een hele poos met hun stadion in de knoop. Een groot deel van de tribune kan niet worden gebruikt.

Tijdens de Champions League werd het nog maar eens duidelijk dat de club dringend voor verbeteringen moet zorgen aan het stadion. De club loopt jaarlijks ook een enorme som geld mis.

Op televisie krijgen we vaak uitzicht op een lege tribune. Niet al te mooi. Er kwamen al leuke voorstellen om het tijdelijk op te lossen. Peter Vandenbempt haalde al aan dat er een creatief project kan worden opgesteld om een soort kunstwerk of een grote tifo over de tribune te hangen.

Er zal in ieder geval niet snel een grote verandering worden doorgevoerd. Tania Mintjens gaf deze zomer een interview aan Het Belang van Limburg. "Mijnheer Gheysens heeft me in volle viering voor iedereen die het horen wilde afgeschilderd als het probleem Mintjens", begint ze bij de krant. "Het was alsof naast Brabo op de Grote Markt de guillotine al klaarstond, of de brandstapel"

De eigenares van de gronden was zeer duidelijk en kwam met serieuze uitspraken. "Ik verkoop nooit. Jamais. Niet aan de stad, niet aan Gheysens, aan niemand. En als ik sterf, mag mijn zoon die grond óók niet verkopen. Dat is al allemaal officieel vastgelegd."

Mintjens heeft heeft het naar eigen zeggen goed voor met de club en wil daarom niet verkopen. "Ik ben de beste garantie dat de club altijd zal kunnen blijven voetballen op dat plein. Als iemand anders de gronden in handen zou krijgen, ben ik daar niet zo gerust in."