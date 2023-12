Vertonghen "geniet" als hij zijn ploegmaat aan het werk ziet: "Ik zag het al op de eerste trainingen"

Jan Vertonghen is een gids voor de jonge spelers van Anderlecht. Hij staat hen bij met raad en daad en daar geniet hij van op dit punt in zijn carrière. Als hij Killian Sardella zulke stappen ziet zetten, geeft hem dat voldoening.

Van Sardella had hij al heel snel door welk potentieel erin zat. "Kijk, je wil die jongens brengen in een elftal dat goed draait", zegt hij bij MidMid. "Stroeykens en Sardella moesten dragende pionnen zijn in een team dat het minder deed", verklaart hij de voorbije seizoenen van het tweetal.

"Sardella is daar het mooiste voorbeeld van. Ik was hier nog niet toen hij al die kritiek kreeg, maar toen ik hem aan het werk zag op de eerste trainingen, dacht ik meteen: 'die jongen is snel en heeft techniek'. Ik heb er altijd potentieel in gezien."

Met de match tegen Antwerp als voorlopige uitschieter. "Die blocks tegen Antwerp, da's genieten. Ik ben nog altijd iemand die meer geniet van het voetbal, maar als ik dan zie hoe hij er zich voor gooit... Ik zie dat ook bij Debast. Veel moet ik hem niet bijleren, want hij ziet de ruimtes wel. Voetballen kan hij, nu zie ik hem ook echt verdedigen. Hij wil een man uit de match halen."