Charleroi grijpt in slotfase naast punt op bezoek bij STVV

STVV won in de vooravond met 1-0 van Charleroi. De bezoekers leken op weg naar een punt via een sterke doelman Koffi, maar in de slotfase was het toch prijs.

Beide ploegen bakten er in de eerste bitter weinig van. Er waren twee schoten binnen het kader, allebei voor de thuisploeg. De bezoekers konden daar bitter weinig tegenover stellen. Koita kwam via een vrije trap dicht bij het openingsdoelpunt, maar Koffi duwde de bal mooi tegen de paal weg. De doelman van de Carolo’s had verzorging nodig, na contact met de paal. Kaya kreeg even later een mooie kopkans, maar opnieuw was Koffi de man die roet in het eten gooide met een mooie redding. Een logische 0-0 bij de rust, na een kans voor Dabbagh die echter buitenspel stond. Een kwartier na de rust kwamen de Kanaries dicht bij de openingsgoal. Kaya trapte in de herneming van een poging van Ito onbegrijpelijk op een bezoekende verdediger. Koffi bleef vaak goed in de weg liggen, het wilde maar niet lukken voor STVV. Vijf minuten voor tijd werd het toch oververdiend 1-0 voor de thuisploeg. Bocat leverde een perfecte voorzet af, Steuckers kopte heel mooi binnen.