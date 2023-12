Onduidelijkheid troef! Volgens reglement zou penalty Genk wel hernomen moeten worden

Heel wat onduidelijkheid over de penalty die in Anderlecht-Genk gegeven werd. Het leek alsof Nathan Verboomen het zelf allemaal niet goed wist, maar vanuit Tubeke werd hem informatie meegegeven.

Het was een heel gedoe voor de beslissing genomen werd. De situatie: Genk kreeg een penalty voor handsspel van Delaney. Heynen zette zich achter de bal, maar Schmeichel pakte. In de rebound kon Sor echter wel scoren, maar...

Die stond op het moment dat de penalty genomen werd in het halve maantje van de grote rechthoek en dat mag niet. Er wordt dan wel gezegd dat er daar nog van Anderlecht inliepen, maar Sor haalde direct voordeel uit zijn positie en dus oordeelden de refs dat er een indirecte vrije trap moest gegeven worden.

Wat Verboomen uiteindelijk ook deed. Bij Genk zijn ze het er uiteraard niet mee eens en gingen ze tijdens de rust ook uitleg vragen aan de vierde ref. Wouter Vrancken begreep er nog steeds niets van.

Ook binnen de scheidsrechterswereld is er discussie. Want Verschaeren liep ook te vroeg in. Als zowel verdedigende als aanvallende speler te snel inlopen, moet de penalty hernomen worden volgens het reglement. Maar is het interpretatie van Verboomen omdat Verschaeren niet in de buurt van de bal was en er geen voordeel uit haalde of een regelrechte dwaling? Volgens het reglement zou hij dus wel hernomen moeten worden.

Het Referee Department laat weten dat ze de fase gaan herbekijken...