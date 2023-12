KRC Genk-winger Joseph Paintsil waarschuwt Anderlecht voor topper

KRC Genk kon afgelopen weekend met 4-0 winnen van KV Kortrijk. Zo kon de Limburgse club voor het eerst sinds de start van dit seizoen drie wedstrijd achter elkaar winnen.

Na een wisselvallige eerste seizoenshelft doet het duidelijk deugd bij de spelers. Is de trein nu vertrokken bij Genk? "Hopelijk, we gaan het gewoon wedstrijd per wedstrijd pakken", weet Bilal El Khannouss. "Eerst volgt het duel met Anderlecht, daarop gaan we focussen. Het is geen makkelijke tegenstander. Toch zijn het altijd wel leuke wedstrijden tussen Genk en Anderlecht."

Joseph Paintsil volgt de uitleg van zijn ploegmaat. "Nu moeten we op Anderlecht focussen. Wij spelen goed voetbal maar zij ook. Het zal een entertainende pot voetbal worden."

De Ghanees waarschuwt Anderlecht ook nog even. Paars-wit mag duidelijk een gemotiveerde tegenstander verwachten die zijn reeks wil verderzetten. "We zullen zien wat er gebeurt, maar we trekken naar daar met een sterke mentaliteit, volle focus en veel energie."