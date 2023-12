Eén woord lijkt centraal te staan bij de recente successen van KVC Westerlo

KVC Westerlo pakte na het gelijkspel tegen Antwerp 7 op 9. De Kemphanen lijken terug vertrokken te zijn.

Het draait allemaal wel goed onder nieuwe coach Rik De Mil. Het lijkt erop dat één woord centraal staat bij de club momenteel, en dat is vertrouwen.

"Je probeert de juiste snaren te raken zodat de jongens meer vertrouwen hebben", begint De Mil. "Dit is een ploeg die momenteel niet overloopt van vertrouwen. Je moet het geloof proberen te installeren dat je overal wel punten kunt nemen."

"Hoe ik werk hangt niet alleen af van de resultaten. Het is niet zo omdat we nu een punt halen dat ik op een andere manier met de jongens bezig ben. Als we verliezen op een bepaald moment ook niet. Ik denk dat de duidelijkheid naar de jongens toe, wel aanslaat momenteel en het nodige vertrouwen geeft", besluit de Westerlo-coach.