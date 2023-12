Onderzoek bevestigt: Anderlecht en Standard zijn 'de kleintjes' in de Jupiler Pro League, Club de grootste

Het CIES heeft deze week gekeken naar de gemiddelde lengte in 52 competities over de hele wereld. Hier zijn de belangrijkste trends met betrekking tot de Pro League.

In hun laatste wekelijkse rapport van het jaar 2023 (volledig te lezen door hier te klikken), heeft het Centre International d'Etudes du Sport de gemiddelde lengte van de 16 teams in onze competitie bestudeerd om onderscheid te maken tussen "grote" en "kleine" teams.

Hoewel Club Brugge niet echt opvalt in de wereldwijde ranglijst op dit gebied, is het wel de leider van onze Pro League wat betreft de gemiddelde lengte. De Bruggelingen staan op 184,96 cm, een centimeter voor op Mechelen en Westerlo, die het podium vervolledigen.

Met zijn snelle spelers is Genk het team met de laagste gemiddelde lengte in onze competitie, met een gemiddelde van 179,86 cm. Anderlecht staat op een na laatste in deze ranglijst (181,55), net achter Standard (181,89).

Union Saint-Gilloise (182,57), Antwerp (182,74) en Charleroi (182,92) staan dicht bij elkaar in het midden van de ranglijst. Maar zoals ze zeggen, het is niet altijd de lengte die telt.