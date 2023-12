Tegenvaller in dossier over herspelen van Anderlecht-Genk

Miserie over een strafschop, meer was er niet nodig om de topper tussen Anderlecht en Genk in een nachtmerrie te doen veranderen.

Het al dan niet hernemen van een strafschop. Een fout tegen de regels of een menselijke fout. De discussie na het duel tussen Anderlecht en Genk blijft groot. De Limburgers wilden zelfs het duel tegen Antwerp van vandaag laten uitstellen, door de schorsingen van Munoz en Paintsil, maar daar ging de Pro League niet in mee. Volgens Het Laatste Nieuws is het ondertussen zelfs duidelijk dat de beslissing over het herspelen van de wedstrijd ten vroegste binnen twee weken zal vallen. Een fikse tegenvaller voor elke voetballiefhebber, die de competitie graag gewoon verder ziet lopen zonder al die miserie. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal die de klacht van Genk moet behandelen doet geen uitspraak voor 7 januari. En het zou goed kunnen dat een mogelijke beslissing zelfs nog langer op zich laat wachten. Het doet de competitie in ieder geval geen goed. De houding van KRC Genk in het dossier zal wellicht afhangen van het resultaat dat vanmiddag geboekt wordt tegen Royal Antwerp FC. Als die match verloren gaat, dan zal het een beetje oorlog voeren worden met de Pro League en voetbalbond.