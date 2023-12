Wintermercato in aantocht: 'Staat Théo Leoni op vertrekken bij RSC Anderlecht?'

Théo Leoni is helemaal aan het doorbreken bij RSC Anderlecht. Het is dan ook uitkijken of de club hem aan boord kan houden tijdens de wintermercato.

Als er één iemand is die zal balen als de match tussen Anderlecht en Genk opnieuw moet gespeeld worden, dan zal het wel Théo Leoni zijn. Hij zette met een doelpunt en assist Anderlecht op weg naar de overwinning.

Jammer voor hem dat zo’n knappe prestatie door een fout van het scheidsrechterskorps in het niets zou verdwijnen, maar dat hoort er nu blijkbaar ook bij.

Leoni is man in vorm bij Anderlecht en dan komen er automatisch ook de nodige transfergeruchten. Vorige zomer lag hij al hoog in de bovenste schuif bij bepaalde clubs en ook nu is dat niet anders.

Volgens La Dernière Heure is er aan hun redactie echter bevestigd is dat Leoni het Lotto Park niet zal verlaten, hoe goed het aanbod ook is dat zou binnenlopen. Afgelopen zomer drong hij al aan op een verlengd verblijf en nu is dat niet anders.

Of dat volgende zomer ook nog zo zal zijn is maar zeer de vraag, maar Leoni, die nog tot 2026 onder contract ligt, heeft een groot hart voor Anderlecht.