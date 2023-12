Analist heeft geen goed nieuws voor bankzitters bij KRC Genk

KRC Genk demonstreerde dinsdag tegen de landskampioen. Iets wat ongetwijfeld zijn gevolgen zal hebben na de winterstop.

KRC Genk speelde de regerende landskampioen en bekerwinnaar Royal Antwerp FC van het kastje naar de muur en won met duidelijke 3-0-cijfers. Een opsteker voor Wouter Vrancken en zijn spelers na het penaltydebacle op Anderlecht maar ook de slechte resultaten van het voorbije jaar in eigen huis tegen Antwerp.

“Men zegt vaak dat woede niet werkt in de sport, maar als je boos bent over iets en je kan dat kanaliseren, dan kan dat tot goede prestaties leiden”, zegt Stef Wijnants in Het Belang van Limburg. “Genk heeft Antwerp volledig overklast.”

Niet te lang stilstaan bij de match tegen Anderlecht wordt de grootste opdracht. “Genk gaat zich de volgende weken boven het gewoel rond die match met Anderlecht moeten zetten, en boven de verwijten over Calimero-gedrag. Dat kan het, want het heeft ook gewoon meer talent in de groep dan de meerderheid van de topploegen.”

Voor de bankzitters is er alvast geen goed nieuws volgens Wijnants. “Het jaar van Genk was lang niet top: mislukt Europees seizoen, uit de beker en maar op het nippertje in de topzes op het einde van 2023. Maar met al dat talent blijven er mogelijkheden om in 2024 het allerhoogste na te streven. Genk speelt maar op één front en dus gaat Vrancken van week tot week kunnen werken met een vaste ploeg.”