Dit wisten we niet over Hein Vanhaezebrouck: "Die krijgt het grote publiek maar zelden te zien"

Als Brecht Dejaegere een trainer moet adopteren, dan kiest hij voluit voor Hein Vanhaezebrouck. En daar heeft hij zijn redenen voor.

Brecht Dejaegere houdt vooral goede herinneringen over aan Hein Vanhaezebrouck, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Bij KV Kortrijk beloofde de trainer ooit om te koken voor de hele spelersgroep. Op voorwaarde dat er een ploeg uit play-off 1 geklopt werd. “Dat moest hij geen twee keer zeggen, natuurlijk. In no time was het zover: Club Brugge ging voor de bijl”, klinkt het bij Brecht Dejaegere.

Yves Vanderhaeghe zorgde voor het voorgerecht, tomaat met mozzarella en gandaham. “Maar het moment suprême moest natuurlijk nog komen. Hein trok alle culinaire registers open. Kippengyros met kokosmelksaus, vis in zoutkorst en ga zo nog maar even door. Het was fantastisch.”

Al duurde het wel drie uur voor alles klaar was. “Hij was er zelfs al tijdens de training aan begonnen, want die had hij overgelaten aan de assistenten. Totale overgave. De echte Hein, die krijgt het grote publiek maar zelden te zien.”

Dat merkte Dejaegere later in zijn carrière ook. “Toen ik met Toulouse de beker won, stuurde hij me een bericht dat zo persoonlijk was dat het me flink ontroerde. Ja, we botsten ook weleens, maar het kwam altijd goed. Topkerel, sowieso.”