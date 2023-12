VAR-moment van meer dan vijf minuten in Anderlecht-Cercle: dit is de opmerkelijke uitleg

Een goal voor Anderlecht in de eerste helft tegen Cercle Brugge. Maar weeral was het blijkbaar niet makkelijk om er een beslissing over te nemen. Het duurde immers meer dan vijf minuten. Dit was er aan de hand.

Het was toch opmerkelijk, want het ging over wel of niet buitenspel van Anders Dreyer, die net gescoord had. De bal kwam van Augustinsson en de VAR moest dus checken en de buitenspellijn trekken. De lijnen die getrokken werden tussen de schouder van Jesper Daland en de voet van Dreyer lagen echter heel dicht bij elkaar of raakten elkaar zelfs. Maar dat was blijkbaar met het blote oog niet te onderscheiden en dus werd er beslist om de goal goed te keuren. De VAR kon immers geen definitief uitsluitsel geven. Het spel werd nog enkele minuten langer stilgelegd, omdat een van de grensrechters geblesseerd was en vervangen moest worden. Zo lag het spel uiteindelijk acht minuten stil.