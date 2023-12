Waarom loopt het zo vaak fout met de VAR? Ex-scheids legt grootste pijnpunt bloot

De VAR kreeg dit seizoen meer dan ooit kritiek te verwerken. Met als absoluut dieptepunt Anderlecht-Genk vorig weekend.

De penaltyfase in Anderlecht-Genk is een absoluut dieptepunt in de VAR-verhalen van dit seizoen. Er is duidelijk een gebrek aan kwaliteit, zo vertelt ex-scheidsrechter Tim Pots aan Het Laatste Nieuws.

“Veel problemen beginnen bij de A-VAR. Die adviseert de VAR. De VAR neemt de eindbeslissing en communiceert met de scheidsrechter op het veld”, klinkt het.

“Alleen is die A-VAR vaak een jonger profiel. Je ziet dat er geregeld jonge refs, die net hun kans krijgen in 1B als hoofdscheidsrechter, ook ingezet worden in Tubize bij wedstrijden in 1A. Minder ervaring betekent meer kans op fouten.”

Vijf jaar geleden was een VAR nog een hoofdscheidsrechter die niet meer actief was en volgens Pots had dit zijn voordelen.

“Het waren refs met heel wat kilometers op de teller, die de kans kregen om zich echt te specialiseren als videoref. Uit eigen ervaring weet ik dat je routine en expertise creëert als je elke week als VAR opereert.”

Daarnaast hadden de videorefs ook geen ambities meer om de beter betaalde job als die van hoofdscheidsrechter uit te oefenen, zo voegt Pots er nog aan toe. Maar het Referee Department werkt niet langer met specialisten op de VAR.