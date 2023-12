Weigert Westerlo-speler eerste oproep van nationale ploeg? "Belangrijker om bij Westerlo te blijven"

Dat Westerlo dinsdagavond met 3-0 won van RWDM had het deels te danken aan Griffin Yow. De 21-jarige Amerikaan was namelijk goed voor het eerste doelpunt tegen de Brusselaars.

"De bal kwam heel hoog maar ik zag meteen dat hij niet buiten zou gaan", doet Yow het relaas van de openingstreffer. "Ik ben een 1 tegen 1-speler dus toen de RWDM-verdediger op me af kwam, wist ik meteen wat te doen", verklaart hij de mooie panna bij zijn doelpunt.

Westerlo trekt de break in met 10/12 en een goed gevoel. "En dat was heel belangrijk", merkt Yow nog eens op. Maar wat er ook opvalt, is dat hij binnenkort wel eens een tripje naar de Verenigde Staten zou kunnen maken. De flankspeler zou namelijk op interesse kunnen rekenen van bondscoach Berhalter.

Selectie weigeren?

"Maar dan is het nog niet zeker dat ik zou gaan", verrast de 21-jarige Yow. "Voor mijn ontwikkeling is het wellicht belangrijker om hier te blijven in januari", gaat hij verder. De Verenigde Staten spelen 20 januari een oefenwedstrijd tegen Slovenië.

"Natuurlijk is het een droom om voor je land te spelen. Ik deed het in het verleden al bij de jeugd, nog nooit voor de A-kern. Maar ik ben er zeker van dat de nationale ploeg wilt dat ik me zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Nu weigeren is neit nefast voor mijn toekomst bij de nationale ploeg", verzekert hij.