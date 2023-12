Marc Degryse ziet duidelijke titelkandidaat: "Zij hebben alles in zich om kampioen te spelen"

De winterstop is begonnen en zo zitten we momenteel in twee derde van de reguliere competitie. Marc Degryse maakte bij Het Laatste Nieuws de balans op.

Zo ziet Degryse dat Union er flink bovenuit steekt. "Je kan er niet meer omheen dat Union als favoriet naar voren geschoven moet worden", begint hij bij Het Laatste Nieuws "Wat niet wil zeggen dat ik ze per se kampioen zie worden. Maar hun cijfers zijn zó indrukwekkend. Twintig wedstrijden, vijftien gewonnen. Echt straf." "Ze hebben alles in zich om kampioen te spelen. Tegenover de voorbije jaren zijn er nog wat ingrediënten toegevoegd. Ze hebben de lat voor zichzelf nog hoger gelegd dan de voorbije jaren, toen het allemaal wat vrijblijvender was. Die wil om keer op keer opnieuw te winnen, wat hen nog sterker en completer maakt. Dat heeft Blessin er echt wel ingepompt", gaat Degryse verder. De afgelopen twee seizoenen greep Union net naast de titel. Derde keer goede keer? "Het doet me wat denken aan de mentaliteit van Club Brugge toen ze drie keer op rij kampioen speelden. Union gaat zichzelf niet als favoriet zien, maar ze ontkomen er niet aan. Nu is het nog de vraag hoe die ploeg met zo'n rol omgaat. Na twee keer 'net niet', moet het eigenlijk de derde keer wel raak zijn..."