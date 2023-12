Onenigheid in paars-witte bestuurskamer? 'Riemer én Fredberg willen er plots nog een versterking bijhalen'

RSC Anderlecht is vastbesloten om in januari de transfermarkt op te gaan. Jesper Fredberg zoekt én vindt bij voorkeur twee centrale verdedigers. Maar er is nog een vacature bijgekomen.

Jesper Fredberg én Brian Riemer zijn namelijk van mening dat een extra winger welkom is. Door de blessure van Francis Amuzu - zijn seizoen zit er zo goed als zeker op - wil het Deense duo een gelijkaardig profiel naar Brussel halen. Dat weet Het Nieuwsblad. Al is er onenigheid in de bestuurskamer. Met Anders Dreyer, Mario Stroeykens, Thorgan Hazard en Yari Verschaeren lopen er al genoeg flankaanvallers rond bij de Belgische recordkampioen. Al heeft geen enkele van die spelers die karakteristieke versnelling die een match kan doen kantelen. Of... geheim wapen uit eigen kern? Tot slot zorgt ook Benito Raman - hij beschikt wél over die snelheid - voor twijfel. De Oost-Vlaming heeft geen toekomst meer bij Anderlecht én beschikt over een aflopend contract, maar liet zich de voorbije weken wél zien bij enkele invalbeurten. Wordt hij dan toch nog het geheime wapen in de titelstrijd?