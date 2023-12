Opvallende namen in Genkse selectie voor winterstage

KRC Genk trekt deze winterstop op stage naar Benidorm. Op 6 januari vertrekt de club naar de Spaanse zon.

De jongens die mee zullen spelen in de Afrika Cup gaan logischerwijs niet mee op stage. Dit zijn Joris Kayembe, Bilal El Khannouss al zeker. Ook Alieu Fadera en Joseph Paintsil gaan hoogstwaarschijnlijk naar Afrika.

"Met de Africa Cup in het verschiet, missen we 4 spelers in Benidorm. We kijken logischerwijs richting Jong Genk om de gaten in te vullen die daar vallen", vertelde Dimitri de Condé op de clubwebsite.

"We spelen twee oefenwedstrijden in Spanje. Daarvoor heb je een volledige kern nodig. De 6 jongens die meegaan hebben zich dit seizoen al bewezen bij Jong Genk. Dit is ook een manier om hen te belonen voor hun prestaties in 1B."

Brad Manguelle, Kamiel Van De Perre, Thomas Claes, Noah Adedeji-Stenberg, Christian Akpan en Konstantinos Karetsas zijn de spelers van Jong Genk die mee zullen gaan.