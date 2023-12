Anderlecht-Genk herspelen of niet: Dit heeft Frank De Bleeckere te zeggen

KRC Genk diende klacht in na het duel met Anderlecht. Alles draait om een strafschop die niet hernomen werd.

Bryan Heynen miste afgelopen weekend een strafschop voor KRC Genk, in de wedstrijd op bezoek bij RSC Anderlecht. Yiro Sor scoorde in de rebound.

Die bleek op de beelden te snel in te lopen, maar ook twee spelers van RSC Anderlecht deden dat. De strafschop had hernomen moeten worden, maar dat gebeurde niet.

De VAR besliste dat er geen nieuwe strafschop kwam, maar waarom is nog altijd niet duidelijk. In Under Review van het Professional Referee Department ging Frank De Bleeckere niet echt dieper in op de zaak.

Wellicht heeft dat te maken met het feit dat Genk klacht indiende nadat het de penalty niet mocht hernemen, omdat dit een fout is tegen het reglement.

De Bleeckere liet enkel weten dat de klacht op 5 januari zal behandeld worden door het Referee Department. “Daarna doet de Disciplinaire Raad een uitspraak”, klonk het.

Eerder deze week was nog te horen dat VAR-scheidsrechter Boterberg uitleg zou komen geven in Under Review over zijn beslissing, maar zover kwam het dus niet.

De Bleeckere hield het vrij algemeen, zo ook over het vrijgeven van de gesprekken tussen de scheidsrechter en de VAR. "We zijn vragende partij om de communicatiekanalen te openen. We zouden ook niet liever hebben om nog transparanter te zijn.

De scheidsrechters en de VAR kunnen volgens hem wel degelijk hun job aan. "Ik ken ze heel goed. Het is een jonge, maar beloftevolle groep. Het is aan ons om hen voor te bereiden op de tweede ronde. Het heeft weinig of niets met kwaliteit te maken. Het zijn fouten die kunnen blijven gebeuren, die gaan niet weg door technologie. Er zitten nog steeds mensen aan de knoppen."

Even pauze zal ook de scheidsrechters deugd doen, zo oordeelde hij nog. "De winterstop komt goed uit, nu. De jongens hebben rust nodig, maar de batterijen zullen opgeladen zijn na Nieuwjaar", besluit De Bleeckere.