'Sterkhouder KRC Genk stuurt aan op vertrek en lijkt onhoudbaar, Genk weert zich met bijzonder stevig prijskaartje'

Deze winter mogen we toch nog wel wat transfers verwachten hier en daar. Bij KRC Genk hadden ze een plan om iedereen te gaan houden, maar een sterkhouder lijkt nu toch te gaan vertrekken. Hij zou zelf ook aandringen op een transfer, al wil Genk hem niet zomaar laten gaan.

Gerardo Arteaga lijkt steeds meer onhoudbaar voor KRC Genk. Normaal gezien wilden ze bij de Limburgers niemand laten gaan deze winter, maar voor de 25-jarige Mexicaan zou er wel eens een uitzondering kunnen gemaakt worden. Of moeten worden.

Olympique Lyon was de eerste ploeg die interesse toonde, ondertussen alweer een maandje geleden. Daarna kwam de Mexicaanse topclub America zich melden bij de Limburgers. En dat heeft dan weer wat losgemaakt in Mexico, want ook Chivas wilde de speler plots inlijven.

Marktwaarde Arteaga ligt op zes miljoen euro, maar ...

Volgens Mexicaanse bronnen willen beide ploegen heel wat miljoenen spenderen om de verdediger met een marktwaarde van zes miljoen euro binnen te halen. Arteaga zelf zou wel wat zien in een wintertransfer, maar doordat Kayembé naar de Afrika Cup moet heeft Genk geen extra linksback meer en moet er dus een oplossing gezocht worden.

Arteaga ligt nog tot medio 2025 onder contract bij KRC Genk en dus zou een deal in 2024 een win-winsituatie zijn voor iedereen. Toch wil De Condé hem niet zonder slag of stoot laten gaan. Ze zouden volgens Zuid-Amerikaanse bronnen de prijs voor hem op liefst negen miljoen euro gelegd hebben.