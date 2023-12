Tomas Van Den Spiegel wil met Anderlecht in de Super League aantreden

Tomas Van Den Spiegel is bestuurslid van Anderlecht en hij heeft een duidelijk standpunt over de Europese Super League.

Super League

De rechtbank heeft beslist dat UEFA niet het alleenrecht heeft op Europese competities te organiseren. Dit zorgt ervoor dat het gegeven van de Super League weer op tafel komt. Anderlecht is gepolst om hieraan deel te nemen en één bestuurslid van Anderlecht wil deze kans niet laten liggen.

Anderlecht

Tomas Van Den Spiegel heeft in het een interview met Het Nieuwsblad het onder andere over de Super League. Hij is dit gegeven echt wel genegen.

"Zo zijn er heel wat veranderingen in het Europese voetbal op til. De Champions League wordt hervormd, de deur staat meer open voor een Super League. Een bestuurder moeit zich niet met het dagelijkse management, maar je wilt daar als club wel anticiperen op de toekomst", geeft hij zijn visie.

Basketbal Super League

Van Den Spiegel kent het gegeven natuurlijk uit het basketbal. Al is daar ook wel weerstand tegenover de Super League.

"In het Europese basketbal wordt er al 20 jaar een Super League gespeeld. Ik ben heel vertrouwd met dat concept. Wij hebben in het basket ook een klacht lopen tegen die gesloten Super League met alleen de grote ploegen. Al ben ik er ook van overtuigd dat je op lange termijn soms tegen heilige huisjes moet kunnen schoppen”, legt hij de vergelijking met het basketbal.