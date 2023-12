Standard dichtbij middenvelder? "Niets imminent"

Standard wil in 2024 opnieuw het vizier naar boven kunnen richten. En dus zullen er ook transfers moeten gaan komen aan inkomende zijde, zo lijkt het wel. Er wordt alvast naarstig gespeurd naar mogelijke versterkingen.

Het budget van Standard is zeker beperkt - een transferverbod werd nog maar pas opgeheven. En dus is het maar de vraag wie Fergal Harkin & co kunnen weten binnen te lepelen. Een speler staat alvast op de radar.

šŸšØ Il n'y a rien d'imminent au @Standard_RSCL concernant Tyreeq Bakinson. Le joueur fait partie d'une liste de joueurs suivis. @lessportsplus — Kevin Sauvage (@KevSauvage) December 30, 2023

De 25-jarige verdedigende middenvelder Tyreeq Bakinson van Sheffield Wednesday zou een van die spelers zijn die nadrukkelijk op lijstje staat. Volgens Fabrizio Romano wordt er al gesproken over een nakende transfer.

La Dernière Heure spreekt dat dan weer tegen. Volgens hen staat Bakinson wel degelijk op de radar, maar is er op dit moment weinig concreet. Bakinson was een vaste waarde in voorgaande seizoenen, maar speelde dit seizoen slechts zeven wedstrijden in de Championship. Er zijn zeker nog kapers op de kust voor de 25-jarige middenvelder, dus het valt af te wachten wat er in 2024 zal gaan gebeuren.