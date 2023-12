'Standard en Cercle Brugge wilden hem, maar ex-Gentspeler heeft akkoord met verrassende Belgische club'

Ibrahima Cissé (niet te verwarren met zijn naamgenoot) van Schalke 04 is op weg naar de Belgische competitie. De 22-jarige centrale verdediger gaat voor een nieuwe uitdaging in de Challenger Pro League.

Afgelopen zomer was er heel wat interesse voor Ibrahima Cissé, met daarbij ook een aantal Belgische teams. Cercle Brugge en Standard hadden hem namelijk openlijk in het vizier en gingen de strijd aan met Nantes, Reimz en Metz.

Een deal kwam er niet, waardoor de 22-jarige Malinese centrale verdediger uiteindelijk 'gewoon' bij Schalke 04 bleef. Daar kwam hij dit seizoen nog niet verder dan 71 minuten in de tweede Bundesliga en 61 minuten in de Duitse Beker.

Ibrahima Cissé dichtbij Zulte Waregem

Karel Geraerts en co rekenen de komende maanden niet echt op hem, Cissé speelde vooral bij de B-ploeg van Schalke 04. Volgens Bild hebben ze nu een overeenkomst met Zulte Waregem om hem de komende zes maanden te huren.

Mogelijk komt daar een (verplichte) aankoopoptie bij, daarover is nog geen duidelijkheid. Tussen 2019 en 2022 speelde Cissé ook al in België, toen bij de beloften van KAA Gent. Nu lijkt hij de terugkeer door de grote poort te gaan maken en kan hij proberen Essevee aan de titel te helpen in de tweede klasse.