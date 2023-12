Zaakje voor Antwerp of Club Brugge? 'Rode Duivel met verleden bij Anderlecht als absoluut winterkoopje naar Pro League'

Leicester City speelt op nieuwjaarsdag tegen Huddersfield in de Engelse tweede klasse. De club heeft ondertussen acht punten voorsprong in The Championship en lijkt op weg naar de Premier League. Dennis Praet is daarbij voorlopig van weinig waarde.

Ook deze week is Dennis Praet opnieuw uitgevallen met een spierblessure. En daardoor worden de stemmen steeds luider voor een eventueel vertrek van de middenvelder. Tot op heden speelde hij nog meer 255 minuten voor zijn team dit seizoen. Daarin was hij goed voor nul doelpunten en een assist. Te weinig voor een creatieve middenvelder en ook coach Enzo Maresco lijkt niet meer op hem te rekenen bij The Foxes. En dus dringt een wintertransfer zich op. Winterkoopje voor Antwerp of kapers op de kust? Praet is einde contract in juni, dus als Leicester City nog wil cashen op de creatieveling, dan moet het nu tot een transfer weten te komen. Afgelopen zomer was er al interesse van Antwerp en Club Brugge, nu ziet stamnummer 1 in hem alweer een opportuniteit. Ook Torino heeft volgens Italiaanse bronnen interesse in zijn ex-speler, die sowieso een absoluut winterkoopje lijkt te gaan worden. Rest de vraag welk soort deal er de komende weken eventueel gemaakt kan gaan worden.