🎥 KV Kortrijk herdenkt een absolute clublegende: "Je mag er zeker van zijn, het was enkel de Veekaa die telde"

Een nieuw jaar, eenn nieuw begin? Bij KV Kortrijk staan ze ook eens stil bij een absolute legende die ze nu toch al even moeten missen.

Jean-Marc Degryse was een veelbetekenende kracht bij KV Kortrijk na het faillissement. Onder meer dankzij hem werd de opmars ingezet. Met Yvan getuigt een vriend van hem hierover op de sociale media van KVK. "Jean-Marc was de roerganger van KV Kortrijk."

Die weet maar al te goed wat Degryse allemaal voor KVK gedaan heeft. "Hij heeft alles in gang gestoken. Je mag er zeker van zijn dat hij iets van voetbalde kende. Het ging altijd maar over de Veekaa. Het was enkel de Veekaa die telde."

Minuut 19 is voor altijd van hem.

Altijd Een Kerel. ❤️🤍



🎥 Vriend Yvan over Jean-Marc De Gryse (1970-2012).#JMD #AltijdEenKerel 🔴⚪️ — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 1, 2024

Het is niet voor niets dat ze hem net op deze eerste januari herdenken. Jean-Marc Degryse overleed op 1 januari 2012, op 41-jarige leeftijd.