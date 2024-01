Vincent Mannaert verklapt wanneer en waarom precies de aanzet is gegeven voor zijn vertrek bij Club Brugge

Vincent Mannaert is bezig aan zijn laatste maanden bij Club Brugge. Zijn nakende vertrek zorgt toch voor een kleine schok bij blauw-zwart, na een samenwerking van vele jaren.

Sowieso is het een periode geweest met vele hoogtepunten. Tegenover De Tijd bekent Vincent Mannaert wanneer hij voor het laatst nog eens echt euforisch was en dat was bij één van die mooie momenten bij Club Brugge.

Hoogtepunt ook breekpunt voor Mannaert

"In Madrid in oktober 2022, toen Club Brugge door de groepsfase van de Champions League brak. Een historische kwalificatie en een echt hoogtepunt", rakelt Mannaert die memorabele dag op. "Toch is toen de kiem ontstaan van mijn beslissing om te stoppen als CEO."

Na een rist behaalde titels en een kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League ervaarde Mannaert nog weinig resterende uitdagingen. "Een dik jaar later heb ik mijn afscheid officieel aangekondigd."