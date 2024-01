Standard polste bij een andere Jupiler Pro League-coach voordat het Carl Hoefkens aannam

Carl Hoefkens werd op oudejaar ontslagen bij Standard. Voor hij daar werd aangesteld als coach, keek het bestuur ook bij andere Pro League-clubs.

Standard heeft Carl Hoefkens onlangs ontslagen. Dit na een teleurstellende eerste seizoenshelft. Het leek gewoon niet te werken, ondanks vele ups en downs.

Met nog een paar dagen te gaan voor de start van de winterstage en een paar weken voor de competitie terug start moeten de Rouches snel op zoek naar een nieuwe coach.

Volgens La Dernière Heure was er onder de andere coaches met wie Standard afgelopen zomer contact had eentje die uiteindelijk bij een andere JPL-club tekende. Dat was Alexander Blessin. Die was toen naar verluidt geen competitie voor Hoefkens omdat Fergal Harkin zo onder de indruk was van hem.