Amadou Onana reageert op feit dat hij ouder zou zijn dan hij werkelijk is

Amadou Onana speelt momenteel bij Everton. Al een tijdje wordt er suggereert dat hij ouder zou zijn dan zijn werkelijke leeftijd.

Het gerucht is niet nieuw. Amadou Onana zou niet in 2001, maar wel in 1997 geboren zijn. “Zeggen ze dat over mij? Wow! Mijn zus zou zeggen dat dat komt door mijn kaaklijn van twee meter”, lacht Onana het gerucht in eerste plaats weg bij Het Nieuwsblad.

“Ik zou dan dus dezelfde leeftijd hebben als mijn grote broer… Ik wil hier eigenlijk niet eens op antwoorden, want dan zou ik me verlagen tot hun (de mensen die dat zeggen, red.) niveau. Als ze mij een botscan willen laten doen, dan doen we dat. Al die dingen over mijn leeftijd, je m’en fous.”

Al zijn er dingen die hem meer raken. “Het racisme raakt me dieper. Het trekt mijn bestaan in twijfel. Ik kreeg er al mee te maken toen ik kind was, maar toen ik 15 à 16 was, zette ik het van mij af. Volgens mij heeft vooral de academie in Hoffenheim, het eten als prof en het spelen tegen monsters ervoor gezorgd dat ik geworden ben wie ik nu ben.”