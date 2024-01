'Standard ontbindt contract van speler, die meteen bij andere JPL-ploeg aan de slag gaat'

Standard heeft met Ivan Leko een nieuwe trainer. Ook op de spelersmarkt roeren de Rouches zich.

Standard ontbindt volgens La Dernière Heure het contract van Renaud Emond. De 32-jarige spits speelde dit seizoen amper vier matchen mee met de Rouches.

Nochtans kwam hij in de laatste wedstrijd onder Carl Hoefkens wel weer in actie. Emond had nog een contract tot eind dit seizoen op Sclessin, maar zal dat niet uitdoen.

Volgens de Waalse krant gaat hij per direct aan de slag bij KAS Eupen. De ploeg uit de Oostkantons kan een spits goed gebruiken in volle degradatiestrijd.

Het is uitkijken hoe fit Emond is en of hij meteen ten volle inzetbaar is voor Eupen. Verwacht wordt dat Emond vandaag of morgen nog voorgesteld zal worden bij de Panda’s.