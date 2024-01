De Condé pakt zijn verantwoordelijkheid: "We moeten hem als club beschermen"

KRC Genk houdt zijn winterstage in Benidorm. Ook de amper 16-jarige Konstantinos Karetsas is mee met de Limburgers.

Head of Football Dimitri de Condé beseft maar al te goed dat de club met Karetsas een nieuw goudhaantje voor de toekomst heeft. “Hij is niet één op één de vervanger van El Khannouss, maar we willen wel de deur voor onze jongeren openhouden”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Al is het opletten dat hij zich niet verbrandt. “Kos staat sindsdien heel fel in the picture en daar moet je hem als club een beetje tegen beschermen. We moet niet vergeten dat hij nog maar net zestien jaar geworden is. De vraag of hij de vervanger van El Khannouss zal zijn, komt steeds vaker voor. Wij vinden dat we die jongen niet die druk moeten opleggen.”

De Condé hoopt dat Karetsas stap per stap kan evolueren, maar de focus blijft voorlopig nog altijd op Jong Genk liggen. Een invalbeurt bij de A-ploeg lijkt wel tot de mogelijkheden te behoren.

Karetsas minuten laten pakken in Jupiler Pro League

“Dat is eerder een vraag voor Wouter Vrancken en zijn staf. Als zij vinden dat ze een jongere nodig hebben, zijn ze vrij om hem te kiezen. Karetsas heeft het al fantastisch gedaan bij Jong Genk. Op een gegeven moment kende hij een medische terugval en dat is niet zo abnormaal. Gezien zijn leeftijd moet je de belastbaarheid in de gaten houden, al is hij fysiek zeker in orde.”

Aan lof geen gebrek. “De voetbalwereld wordt steeds fysieker, maar ik houd van artiesten. En Karetsas is een speler voor wie je naar het stadion komt. Er zijn scenario's waarbij je met 2-0 of 3-0 voorstaat en je zo'n jonge gast zou kunnen brengen. Timing is daarin zeer belangrijk”, besluit De Condé.