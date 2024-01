'Anderlecht kan reageren op afwezigheid van Francis Amuzu en wil een vervanger halen'

Anderlecht moet het een tijdje zonder Francis Amuzu doen. De winger is geblesseerd en voor onbepaalde tijd out.

De spelers en staf van Anderlecht zijn vrijdag aangekomen in Tunesië. Een van de grote afwezigen op dit winterse trainingskamp is Francis Amuzu. Hij heeft last van pubalgie. De Belg wordt binnenkort geopereerd. Brian Riemer zal niet op hem kunnen rekenen voor de start van de tweede seizoenshelft.

Nu Amuzu er voor onbepaalde tijd uit ligt, zou RSCA wel eens een nieuwe vleugelspeler aan kunnen trekken. Deze hebben ze misschien al gevonden.

De Zweedse pers meldt dat Anderlecht en Club Brugge interesse zouden hebben in Momodou Sonko, de 18-jarige speler van BK Hacken. Hij heeft mooie statistieken met 10 goals en 5 assists in 33 wedstrijden.

Volgens Het Laatste Nieuws blijft Sonko een optie die serieus wordt overwogen door het bestuur van paars-wit. Het zal echter niet gemakkelijk worden om een transfer te realiseren. Op Transfermarkt wordt hij op zo'n 4 miljoen euro geschat. Er is ook interesse van onder meer Ajax.