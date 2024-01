Pep Guardiola reageert enorm enthousiast na terugkeer van Kevin De Bruyne bij Manchester City

Kevin De Bruyne maakte zijn langverwachte debuut op zondag tegen Huddersfield in de FA Cup. Hij pakte meteen uit met een geweldige assist.

De Bruyne stond voor het eerst sinds augustus weer op het veld tijdens een wedstrijd. Niet lang na zijn invalbeurt pakte hij uit met een geweldige assist. Die assist bezorgde Doku, die net als hij terugkwam uit blessure, een mooi doelpunt.

Pep Guardiola zag zijn superster terugkeren en had weer mooie woorden. "Kevin is uitzonderlijk en uniek. Hij helpt ons bij het winnen van wedstrijden en zo zijn er niet te veel spelers. We zullen hem nodig hebben", citeert Sporza de coach.

"Ik ben vrij zeker dat Kevin gevoeld heeft hoeveel we van hem houden. Het wederzijdse respect zal er eeuwig zijn. Ik weet dat hij om kan met de druk, maar ik wil niet al die druk op zijn schouders leggen."

Hoewel KDB nu fit genoeg is om minuten te maken, mag en kan hij nog geen 90 minuten volmaken. Coach Guardiola wil het nog even rustig aan doen.

"Hij is nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Hij moet nu vooral veel minuten verzamelen en trainingen opstapelen. Binnenkort, tegen Newcastle, komt er een nieuwe kans voor hem om te spelen. Daarna hebben we twee weken rust, die we zullen gebruiken om hem verder klaar te stomen voor de tweede helft van het seizoen."