Radja Nainggolan gevraagd om mee te draaien in twee televisieprogramma's

Radja Nainggolan zag zijn contract vorige zomer bij het Italiaanse SPAL aflopen. In december ging hij aan de slag in Indonesië.

Radja Nainggolan heeft geen seconde getwijfeld om in Indonesië aan de slag te gaan als profclub. Nochtans waren er wel enkele aanbiedingen uit Europa, maar die legde hij vakkundig naast zich neer.

“Steven Defour heeft mij weleens om te lachen gevraagd of KV Mechelen niks voor mij zou zijn, maar dat is nooit serieus geworden. En uit de tweede klasse in Italië heb ik een paar voorstellen gehad, maar voor geen geld. Voor 200.000 euro per jaar ga ik niet sjotten, sorry”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Bijna een half miljoen euro krijgt Nainggolan in Indonesië voor vijf maanden. Door zijn transfer heeft de club extra sponsors kunnen aantrekken, omdat hij commercieel van groot belang is in het land.

Nainggolan wil in de toekomst buiten het voetbal zijn centen verdienen. “Voor de rest probeer ik ook een centje bij te verdienen door wat dingen te doen naast het voetbal. Indonesië is een gigantisch land en de budgetten zijn er dus ook een pak groter.”

Radja Nainggolan gevraagd voor Klopjacht en De slimste mens ter wereld

In ons land is dat niet zo. “Ze hebben mij hier in België gevraagd om mee te doen aan het programma Klopjacht. Als je zou horen wat ik daar zou kunnen krijgen voor een draaidag… Da's een lachertje in vergelijking met wat ik in Indonesië krijg om in een podcast of een televisieprogramma te gaan zitten.”

En er is nog iets wat op zijn verlanglijstje staat. “Erik Van Looy vraagt ook al een tijd om mee te doen aan De slimste mens ter wereld. Dat zou ik nog wel willen doen, gewoon voor de fun die ge daar hebt. Dat programma blijft gieren, hè.”