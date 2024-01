Schandalig! Spandoek met foto Lukaku racistisch besmeurd

Er hebben weer vandalen toegeslagen aan het jeugdcomplex van Lierse Kempenzonen. Daar werden eerder al banners vernield, maar op de foto van Romelu Lukaku - die in de jeugd nog voor Lierse speelde - gingen ze nog een stap verder.

Eind november werden de spandoeken die van Nico Van Kerckhoven, Matz Sels en Romelu Lukaku al beschadigd. Er werden grote gaten in getrokken. Maar blijkbaar was dat nog niet genoeg, want bij Lukaku gingen ze ver over de schreef.

Er werd een racistische commentaar op geklad. Enkele andere banners kregen ook nog lelijke verwijten opgetekend. De daders zijn intussen nog niet gevat en er is ook niet meteen een spoor naar.