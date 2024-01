Anderlecht nam "een opportuniteit" mee op stage: "Hij laat de anderen rond hem beter spelen"

Anderlecht heeft drie spitsen mee op stage. Daarbij geen Benito Raman, wel Robbie Ure. De spits van de RSCA Futures doet het goed in de Challenger Pro League en werd daarvoor beloond door Brian Riemer. Bij Anderlecht geloven ze in hem.

We hebben het eerder al geschreven: Ure is een spits die zijn ploegmaats in het spel kan betrekken. Toen hij zich meldde bij Anderlecht waren ze al snel van hem overtuigd. En door het vertrek van Lucas Stassin hadden de Futures een spits nodig. “Een opportuniteit voor ons, maar we mogen hem zeker niet vergelijken met Stassin”, aldus David Hubert, assistent bij de Futures, in Het Nieuwsblad.

“Hij heeft andere kwaliteiten, want Robbie is geen pure afwerker in het strafschopgebied zoals Lucas dat is. We waren onder de indruk van zijn vermogen om de spelers rond hem beter te laten spelen. Hij is een spits die denkt aan het collectief.”

Ure is een intelligente speler, die zich ook kan ontpoppen tot leider. En hij sprak al over een doorbraak bij de A-ploeg. In Tunesië krijgt hij een uitgelezen kans om zich te tonen aan Riemer. “Hij heeft alvast het potentieel. Het zal echter nog even duren voor hij de plaats van Kasper Dolberg kan innemen. Hij heeft nog veel werk te doen en dat weet hij.”