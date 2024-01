Britse media lyrisch na terugkeer De Bruyne: "Klopp kan stoppen met beven en zich zorgen beginnen maken"

"He's back!" In Engeland smulden ze van de terugkeer van Kevin De Bruyne op het veld. In die mate zelfs dat ze zich afvragen hoe Manchester City in de tweede helft van het seizoen nog gestopt zal worden. En of de 32-jarige nog belangrijk is!

De Britse media konden er niet genoeg van krijgen. Op maandag staan de kranten vol van de terugkeer van KDB. King Kev boezemt de tegenstand schrik aan.

The Daily Mail: "Jurgen Klopp had het bij het juiste eind, vorige week, toen hij zei dat het land was beginnen beven. Of toch een paar kleine trillingen. Het geroezemoes over Kevin De Bruyne werd de afgelopen weken steeds luider in de kleedkamers van de ploegen uit de top zes, naarmate zijn comeback dichterbij kwam. Omdat ze beseften wat Manchester City zou kunnen worden eens de ‘main man’ terug was."

The Sun: “De Bruyne stond slechts 35 minuten op het veld, maar toch had hij een voet in twee goals van Man City. Geen wonder dat Jurgen Klopp zei dat het hele land begon te beven, met de comeback van De Bruyne in het vooruitzicht. Wel, Jurgen kan nu stoppen met beven. En beginnen met zich zorgen te maken, want de eerste signalen suggereren dat De Bruyne een grote invloed kan hebben in de laatste maanden van het seizoen."

The Independent: “Voor het tweede weekend op rij ging het grootste applaus in het Etihad niet naar een goal, maar naar een van de grootste figuren uit de clubgeschiedenis van Manchester City. Maar in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Sheffield, viel Kevin De Bruyne nu wél in. Het is een indicatie van hoe briljant De Bruyne is, dat een invalbeurt het hoogtepunt van de match kan zijn."