Druk bij Club Brugge hoger dan bij Standard? Ronny Deila geeft het antwoord

Ronny Deila maakte vorig jaar de overstap van Standard naar Club Brugge. Het duurde eventjes vooraleer hij de ploeg op het juiste spoor kreeg.

De druk bij Club Brugge is gigantisch groot. Typisch voor Club Brugge, maar ook na de moeilijke tijden die blauwzwart beleefde. Ronny Deila is duidelijk over de hoge druk die hij ervaart.

“Ik denk dat die gelijkaardig is met die bij Standard”, vertelt de trainer aan Het Laatste Nieuws. “Alleen is er bij Club Brugge meer geld en is er een betere ploeg. Het maakt dat de verwachtingen veel hoger zijn.”

Al zorgen ze bij Club Brugge ook zelf voor die druk. “Kijk, dit is een prachtige club, waar alles van 's morgens 8 uur tot 's avonds laat fantastisch georganiseerd is. We leggen onszelf ook een enorme druk op - het is ook de reden waarom Efrain (assistent Juarez, red.) en ik gekomen zijn.”

Een prijs pakken is dit seizoen het absolute minimum. “Je reist niet de ganse wereld rond om finaal de nummer 2 te worden. Als je me vraagt wat mijn wensen zijn voor het nieuwe jaar... Ik droom er écht van om met Club Brugge iets te winnen. Het is zelfs mijn gróte droom. Ik wil die wens van iedereen ook laten uitkomen.”