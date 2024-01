Genk heeft beslissing genomen over te herspelen match tegen Anderlecht

Het Referee Department liet weten dat Anderlecht-Genk niet herspeeld wordt. Genk besliste om toch naar het BAS te trekken.

KRC Genk legt zich niet neer bij de beslissing van het Referee Department. “Topsport kan enkel op het hoogste niveau beoefend worden als alle betrokken partijen het hoogste niveau nastreven”, klinkt het in een mededeling.

“Dat in een sportieve ambitieuze topsportomgeving menselijke fouten gemaakt worden, accepteren we en is zelfs inherent aan topsport. Dat de spelregels niet gekend, noch toegepast worden, kunnen we onmogelijk accepteren.”

“Met het gekende beeld in bijlage in het achterhoofd verklaren dat men niet gekeken heeft naar de Anderlechtspelers op moment van het nemen van de strafschop, tart elke verbeelding. Desondanks trekken we op basis van de beelden de verklaringen van de bevoegde refs niet in twijfel.”

“De conclusies die hieraan door het Professional Refereeing Department uit getrokken worden echter wel, temeer omdat het Professional Refereeing Department zich in deze zaak opwerpt als betrokken partij en rechter.”

“Ons inziens gaat het eenzijdig focussen op de positie van Yira Sor en het niet bekijken van de Anderlechtspelers in deze fase om een overduidelijke vergissing in de toepassing van de spelregels. We weigeren ons als ambitieuze topclub neer te leggen bij deze beslissing en zien voldoende juridische grond om in het belang van de geloofwaardigheid van het Belgische voetbal de procedure verder te zetten. We rekenen op een spoedige behandeling van deze procedure.”

Genk vraagt ook zekerheid voor de toekomst. “Daarnaast is ons standpunt dat het openbaar maken van de communicatie tussen VAR en scheidsrechters zou leiden tot duidelijkheid en kan bijdragen tot de professionalisering van het Belgische professionele voetbal.”