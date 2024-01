Referee Department sluit de rangen na penaltydebacle in Anderlecht-Genk

Of het laatste woord over de strafschopfase in Anderlecht-Genk al gezegd is, is nog niet duidelijk. Voor het Professional Referee Department is de zaak afgesloten.

Het Referee Department besliste dat er geen fout tegen de regels gemaakt is bij het beoordelen van de al dan niet te hernemen strafschop in het duel tussen RSC Anderlecht en KRC Genk. Ondanks het feit dat de match niet herspeeld moet worden, is dit serieus gezichtsverlies voor de arbitrage in de Jupiler Pro League. Zeker ook omdat duidelijk werd dat de VAR de regels aan het checken was tijdens de VAR-check. Het is uitkijken of KRC Genk nog naar het BAS stapt, maar ook wat er met de scheidsrechters zal gebeuren. Al wil men daar niet echt op ingaan. “Vanuit het PRD communiceren we verder niet met betrekking tot de gemaakte uitspraken”, zei Stephanie Forde, operationeel directeur van het Referee Department, aan Het Laatste Nieuws. “Er is nog altijd een mogelijkheid dat een club naar het BAS gaat en we moeten een neutrale houding blijven aannemen.” Of er al dan niet sancties volgen voor de betrokken scheidsrechters, is de reactie van Forde bijzonder kort en duidelijk. “Dat bespreken we intern.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur