Standard-doelman Arnaud Bodart laat zich uit over de affaire Courtois: "Niemand is onvervangbaar"

Arnaud Bodart was in de kleedkamer na België-Oostenrijk toen de Courtois-affaire uitbrak. Hij vertelt over deze periode en de gevolgen die het voor hem persoonlijk zou kunnen hebben.

De zaak rond Courtois was een lange tijd het grote onderwerp. Arnaud Bodart zag het echter niet aankomen. "We waren allemaal een beetje verrast", vertelde hij La Capitale.

Voor de doelman van Standard is het tijd om verder te gaan. "Courtois is een monster van een doelman, dat mogen we niet vergeten, maar niemand is onvervangbaar. Met Koen Casteels, Matz Sels en Thomas Kaminski zijn er nog altijd heel goede keepers."

De afwezigheid van Courtois op het EK vergroot in elk geval de kans dat Bodart de lijst haalt: "Waarom niet. Het is duidelijk dat dat mijn bedoeling is. Als ik de kans krijg, grijp ik die. Ik maak niet meteen aanspraak op een plaats in de basiself, maar ik waardeer het dat Domenico Tedesco iedereen op gelijke voet plaatst."