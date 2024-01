Ervaren sportjournalist heeft bijzondere kijk op schorsing Overmars: "Hij zal vrolijk blijven functioneren"

Het is nog niet duidelijk wat de afloop zal zijn in de hele affaire rond de schorsing van Marc Overmars bij Antwerp. Sportjournalist Hans Vandeweghe heeft er alvast zijn eigen kijk op. En hij denkt dat er niet al te veel zal veranderen bij Antwerp.

Vandeweghe denkt dat Overmars gewoon zijn werk zal blijven doen, al is het niet toegestaan. "Het is niet dat Overmars training moet geven. Het is niet dat hij hele dagen op de club aanwezig moet zijn. Ik kan me niet inbeelden dat Antwerp in dat jaar Overmars niet eens zal bellen, of omgekeerd. Antwerp zal die schorsing wel overnemen, maar Overmars zal vrolijk blijven functioneren", zegt hij in De Morgen.

Vandeweghe denkt dat er makelaars zullen ingeschakeld worden die er geen probleem van maken om met Overmars te werken. Zo zullen er nog spelers kunnen aangetrokken worden en blijven ze gebruik maken van zijn contacten.

Om duidelijk te zijn: dit is natuurlijk speculatie van Vandeweghe. "Als Overmars weet dat ergens een goeie speler zit, en hij zegt dat aan een makelaar, die dan contact opneemt met die club, dan is er niets aan de hand. In de wereld van de makelarij zijn wetten, zeden en mores afwezig. Daar zal geen haan naar kraaien.”