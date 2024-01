'Gentse kassa rinkelt: meteen medische testen voor goudhaantje, absolute miljoenendeal op komst'

KAA Gent is één van zijn sterkhouders nu echt bijna kwijt. Malick Fofana trekt zoals al eventjes duidelijk was naar Olympique Lyon, een laagvlieger dit seizoen in de Franse Ligue 1 en daardoor op zoek naar versterking.

KAA Gent staat op een knappe derde plaats in de Jupiler Pro League. Dit seizoen zag het de ontbolstering van Malick Fofana. Nu gaat de 18-jarige winger - die ook al een centralere rol voor zich nam - echter verkassen naar Olympique Lyon. Volgens Het Laatste Nieuws staan er medische testen gepland voor Fofana, waardoor niets een deal nog in de weg zal staan. Met de deal zou om en bij de vijftien miljoen euro gemoeid zijn, de komende dagen moet alles rondraken. Deal van vijftien miljoen euro ligt op tafel Fofana speelde dit seizoen een belangrijke rol bij KAA Gent en werd steeds belangrijker. Hij zorgde al voor vier doelpunten en zes assists in 31 wedstrijden over alle competities heen bij de Buffalo's. Ook zijn marktwaarde werd ferm omhooggezwierd. Begin dit seizoen was hij volgens Transfermarkt 2,8 miljoen euro waard, ondertussen staat zijn marktwaarde al op 8 miljoen euro.