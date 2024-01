Kamp Overmars reageert en weet dat het snel zal moeten handelen na motivatie te hebben bestudeerd

Het kamp Overmars wacht de uitgebreide motivatie van zijn schorsing vandaag af voor het met een reactie komt. Als ze in beroep gaan zal dat wel nog voor het weekend moeten gebeuren, liet de FIFA al weten.

Na de kennisneming van de motivatie heeft een club drie dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Het is hoogstwaarschijnlijk dat dat ook zal gebeuren.

“Wat wij dinsdagavond hebben ontvangen, is dat FIFA de uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) overneemt”, aldus woordvoerder Frank Neervoort bij HLN. “Die uitspraak is dus wereldwijd van toepassing. Maar de onderbouwing van die uitspraak zit daar niet bij. Dat is een heel proces en het komt erop neer dat je die onderbouwing via een portal moet downloaden. Die moeten we eerst nog bestuderen.”

“Marc is bij het ISR wel gehoord geweest, maar dat onderhoud was via zijn advocaat. Dat was niet het geval bij de FIFA. De FIFA heeft het dossier van ISR nu louter ontvangen en vertaald.”