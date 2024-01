Brian Riemer krijgt geen goed nieuws te horen voor bekerduel tegen Union SG

Er werd al een tijdje voor gevreesd en het is nu ook zo. Brian Riemer zal twee sterkhouders missen voor het bekerduel tegen competitieleider Union SG.

Volgende week woensdag speelt RSC Anderlecht voor de Croky Cup tegen Union SG. Nadat Sardella al out is met een scheur in de hamstrings mist Brian Riemer nog twee andere sterkhouders.

Het Laatste Nieuws schrijft dat zowel Jan Vertonghen als Thomas Delaney volgende week niet inzetbaar zijn tegen Union SG.

Vertonghen sukkelt met een enkelblessure en trainde op winterstage in Tunesië voorlopig nog maar enkel individueel. Hij zou eventueel inzetbaar zijn voor de eerste match van het jaar in de Jupiler Pro League.

Delaney viel tegen Cercle Brugge uit met een spierblessure en trok niet mee op winterstage. Hij bleef in Neerpede om te revalideren, maar geraakt dus niet speelklaar. Het is uitkijken wie Riemer een basisplek zal geven om de twee te vervangen.