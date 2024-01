📷 OFFICIEEL Beerschot legt nieuwe rechtsback met verleden bij FC Barcelona onder contract

Rechtsback Mike Van Beijnen tekende een contract bij Beerschot tot het einde van dit seizoen. De Nederlandse verdediger trainde al enkele weken mee met de club.

Wie Mike Van Beijnen op google intikt krijgt meteen een foto te zien waarin de Nederlander poseert met een shirt van FC Barcelona. “Na mijn jeugdopleiding in Nederland kreeg ik in 2020 de kans om over te stappen naar het tweede team van FC Barcelona”, vertelt hij op de website van de club. “Daarna speelde ik bij Genclerbirligi in Turkije en bij Fortuna Sittard in Nederland. Elk van die ervaringen heeft mij sterker gemaakt als voetballer en als persoon. Bij Barca lag de focus veel op het voetbaltechnische terwijl in Turkije ik fysiek moest opboksen tegen sterke beren. Zo leer je op verschillende vlakken hier bij.”

“Na een goed seizoen bij FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie (2e klasse en Nederland) maakte ik opnieuw de stap naar Fortuna Sittard in de eredivisie en daarna naar FC Emmen. Daar boterde het niet en besloot ik in samenspraak met de club om mijn contract te ontbinden. Via Gyorgy kwam de kans om mee te trainen bij Beerschot en ik voelde mij meteen thuis. Ik ben heel erg warm opgevangen door de groep. Het hielp ook dat ik als samen gespeeld had met Thibaud Verlinden bij Sittard. Dat maakte de integratie wel iets makkelijker.”

“En dat gevoel dat ik hier op mijn plek zit, is nooit meer weggegaan. Daarom dat ik ook heel erg graag hier wilde tekenen na mijn testperiode. Nu het officieel is, kan ik niet wachten om minuten te maken en de ploeg te helpen door keihard te werken. Doordat ik ook al enkele weken mee train, voel ik me ook helemaal klaar en topfit. Wat de supporters nog mogen verwachten van mij? Hopelijk veel assists (grijnst). Ik ben snel en werk hard op de flank. Dat is in dit systeem ook nodig om spelers te hebben die heel de zijkant willen aflopen. Daar wil ik graag mijn steentje in bijdragen.”

“Mike geeft ons extra mogelijkheden op een positie die momenteel dunbezet was”, vult technisch directeur Gyorgy Csepregi aan. “Momenteel hadden we enkel Simion Michez op die rechterflank of we moesten iemand daar zetten die normaal op een andere positie speelt. Mike toonde ook vanaf dag één zijn werklust en goesting om dit te doen slagen. Momenteel tekent hij een contract tot het einde van het seizoen. Zo krijgt hij de kans om zich te bewijzen. In april gaan we samen met Mike en zijn management aan tafel zitten om te kijken wat er verder mogelijk is.”