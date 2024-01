Patrick Goots spreekt duidelijke taal over de schorsing van Marc Overmars

Marc Overmars liep in Nederland een schorsing op. Die is door de FIFA overgenomen, waardoor de Nederlander niet meer kan werken bij Royal Antwerp FC.

Marc Overmars moet, zoals het er nu naar uitziet, zijn werkzaamheden bij Royal Antwerp FC staken. Voor Patrick Goots moet dat niet meteen een drama opleveren.

“Ik heb het vroeger als speler zelf vaak genoeg meegemaakt dat een sportief directeur vertrok of ontslagen werd. In principe lijden de sportieve prestaties daar niet onder. Daar zullen Van Bommel en zijn staf wel over waken”, zegt Goots in Gazet van Antwerpen.

Toch zal Overmars belangrijk blijven voor Van Bommel. “Marc en Mark hebben het voorbije anderhalf jaar een tandem gecreëerd die je niet snel stuk krijgt. Ook voor de Nederlandse enclave op de Bosuil verwacht ik weinig gevolgen.”

Namen voor volgend seizoen die Overmars wil, zullen ondertussen ook al bij Sven Jaecques op de bureau liggen en spelers zullen door die schorsing plots niet beslissen om niet voor Antwerp te kiezen, aldus Goots.

Ook Gheysens zal er niet te veel bij stil staan. “Paul Gheysens is Overmars in 2022 gaan halen toen hij door iedereen verstoten werd. Dit brandje zullen beide partijen dus ook wel overleven.”