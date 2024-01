Zelfs eindejaarspremies niet kunnen betalen: er is maar één directe oplossing voor Antwerp en die zal niet van Gheysens komen

Antwerp heeft het financieel niet makkelijk. Er is een cashflowprobleem waardoor heel wat werknemers en toeleveranciers nog op hun geld wachten. Is dat problematisch? Op de korte termijn wel, op de lange termijn zijn er oplossingen voor.

Paul Gheysens zorgde ervoor dat de club in sneltempo uitgroeide tot een topper in 1A. Door al de kapitaalsverhogingen die de sterke man van Ghelamco deed, werd dat wel een kunstmatig verhaal. Supporters van The Great Old vergelijken het met een man die al zijn geld in zijn huis en zijn auto's pompte, maar nu het geld niet beschikbaar heeft om die te onderhouden.

Tientallen miljoenen gemist

Dat is net ver naast de waarheid. Er zit wel degelijk kapitaal in Antwerp, maar het is allemaal geïnvesteerd in infrastructuur, omkadering en spelers. Die laatsten moeten geld in het laatje brengen. Vooral dan Arthur Vermeeren, Mandela Keita en Jean Butez.

Dat zijn vele miljoenen, maar daar zijn ze nu dus niets mee. De infrastructuur is een tweede probleem. Door het conflict met Tanja Mintjens kan Tribune 2 niet verbouwd worden en mist The Great Old jaarlijks tientallen miljoenen.

En door de crisis in de vastgoedwereld is Gheysens op dit moment ook niet in staat om nog meer kapitaalsverhogingen door te voeren. Als hij al zou mogen, want intussen worden de geldstromen op de Bosuil ook al onder de loep genomen.

Vermeeren moet tij keren

Intussen moeten werknemers op hun eindejaarspremie wachten en ook toeleveranciers zijn nog niet allemaal betaald. Antwerp belooft dat dat allemaal in orde zal komen, maar een directe oplossing zou er enkel kunnen komen als Vermeeren deze winter nog verkocht wordt.

Momenteel zal dat wel de opdracht worden van Sven Jaecques, die waarschijnlijk de taken van Marc Overmars zal moeten overnemen zolang die geschorst is. En Overmars zijn contactenboekje is nu net iets uitgebreider. Al moeten we ook niet denken dat ze heiliger dan de paus zullen zijn: zolang ze niet definitief breken met hem zal hij achter de schermen wel mee werken.

Het lijkt dus allemaal te staan of vallen met één uitgaande transfer. Deze transferperiode overleven ze wel, maar er is beschikbaar geld nodig om straks hun status als topclub te behouden. Want op deze manier is het behelpen. En Gheysens lijkt niet van plan om zich nog dieper in te graven.