Harde woorden van Jesper Fredberg: "We zijn het lachertje van Europa"

Er werd beslist om het duel tussen Anderlecht en KRC Genk niet te laten herspelen. De Limburgers wilden dat de wedstrijd opnieuw werd gespeeld, maar het Referee Department vond dat niet nodig.

Uit het kamp van Racing Genk kwamen er al reacties, maar nu hebben ze ook bij Anderlecht gepraat over de situatie. Jesper Fredberg vindt het vooral jammer hoe er wordt omgegaan met het gebeuren.

"Ik spreek me niet uit over de grond van de zaak. Wat mij triest maakt, is hoe deze zaak wordt aangepakt. In mijn ogen had er drie dagen na de wedstrijd al een definitieve beslissing moeten zijn zodat iedereen wist waar hij aan toe was", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Op dit moment loopt het scheidsrechtersteam nog altijd rond in onzekerheid. Erger nog, ze zijn de schietschijf van analisten, media en andere voetbalmensen van wie er velen direct de eerste indruk gebruikten om hen te veroordelen", vervolgt Fredberg.

Zo komt hij met harde woorden voor het voetbal in ons land. "Dat is gewoon triest voor het Belgische voetbal. Zo brengen we zelf schade toe aan ons product. Meer nog, we zijn zelfs een beetje het lachertje van Europa."