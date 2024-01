Riemer héél duidelijk: "Denk dat we Belgisch voetbal een gênant moment bespaard hebben"

Brian Riemer denkt niet dat er nog een andere beslissing gaat genomen worden over het herspelen van Anderlecht-Genk, bij welke instantie er nog aangeklopt wordt. De coach zou het ook een schande vinden moest er zo'n beslissing genomen worden.

Genk gaat blijkbaar wel al zijn juridische mogelijkheden nog aanspreken, maar Riemer focust op de eerdere beslissing van het Referee Department. "Ik denk dat we het Belgisch voetbal een genânt moment bespaard hebben met die beslissing", aldus de Deense coach.

Riemer ging eerder ook inlichtingen inwinnen bij een ervaren Premier League-scheidsrechter en die had hem ook al laten weten dat er in 31 jaar nog nooit een wedstrijd in Engeland opnieuw gespeeld werd. "Zoals ik meteen na de persconferentie zei, kan ik me nooit voorstellen dat een wedstrijd onder deze omstandigheden opnieuw wordt gespeeld."

Belangrijke beslissing niet enkel voor Belgisch voetbal, maar ook voor het Europese voetbal

"Ik denk dat je de integriteit van het voetbal in twijfel trekt als je dat doet. Want waar ga je dan naartoe met het voetbal? Wat komt hierna? Is dat het voetbal dat we willen? Het is niet het voetbal dat ik wil. Ik denk dat VAR nu al in het voetbal is gekomen en sommige zaken in sommige situaties negatief heeft veranderd. Maar ik begrijp waarom."

Voor Riemer mag het allang weer over voetbal gaan. "Dit is voor mij een zeer belangrijke beslissing, niet alleen voor het Belgische voetbal, maar ook voor het Europese voetbal en voor iedereen om te blijven focussen op waar het allemaal om draait. En dat is gelukkig nog steeds wat er gebeurt in die 90 minuten op het veld. Ik denk dat het de juiste beslissing is."